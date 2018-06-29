Beşiktaş'ın da ilgilendiği Lang, Bundesliga'ya gitti – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    'ın da ilgilendiği Lang, Bundesliga'ya gitti

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın da ilgilendiği Lang, Bundesliga'ya gitti

    'ın da ilgilendiği İsviçreli futbolcu , Alman ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Ülkesi ile 'da 'nda yer alan Lang, kulübü Basel ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Borussia ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev alıyor. Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde 34 mücadelede forma giyen Lang, takımına 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

    Yeni transferin imzası sonrası açıklama yapan Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl, ", pozisyonunun iyi bir oyuncusu ve uluslararası bir tecrübeye sahip. Onu takıma kattığımız için çok mutuluyuz. 'nda ona iyi şanslar diliyoruz" dedi.
    2015 yılında Grasshoppers'tan Basel'e olan Lang, 2015-2016 ve 2016-2017'de sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.

    1. 29.6.2018 13:25
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