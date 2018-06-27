Beşiktaş'a yeni gurbetçi Yusuf Sarı

Siyah-beyazlılardaki "Gurbetçi" hamlesinde teklif yapılan yeni ismin, bu sezon Marsilya'nın A takımında forma giymeye başlayan Yusuf Sarı olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki yıldız için Marsilya'nın kapısını çaldığı ve 600 bin euro teklif ettiği belirtildi.