Beşiktaş'a yeni gurbetçi Yusuf Sarı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a yeni gurbetçi

    Beşiktaş'a yeni gurbetçi Yusuf Sarı

    Siyah-beyazlılardaki "Gurbetçi" hamlesinde teklif yapılan yeni ismin, bu sezon 'nın A takımında forma giymeye başlayan olduğu iddia edildi.

    Siyah-beyazlılardaki "Gurbetçi" hamlesinde teklif yapılan yeni ismin, bu sezon 'nın A takımında forma giymeye başlayan olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 19 yaşındaki yıldız için Marsilya'nın kapısını çaldığı ve 600 bin euro teklif ettiği belirtildi.

    1. 27.6.2018
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