Necip Uysal: Artık tatil bitti – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    : Artık tatil bitti

    <a href="/index/necip-uysal?id=cc832d61-c370-4a5a-996d-261e076d8de4" class="" rel="tag">Necip Uysal</a>: Artık tatil bitti

    Beşiktaşlı futbolcu , Arjantin- Hırvatistan karşılaşmasını futbolseverlerle birlikte ekrandan takip etti.

    , mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak önümüzdeki sezon ile yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

    "BENİM FAVORİM BREZİLYA"
    , katıldığı Bomontiada'daki Adidas'ın etkinliğinde 'nı takip ettiğini ifade etti ve "Tabii ki çok güzel, zevkli diyemem. Portekiz-İspanya karşılaşması zevkliydi. Ancak diğer maçları çok zevkli bulmadım. Benim favorim 'ydı ama ilk maçta hayal kırıklığı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

    "PEPE VE RİCARDO AZ OYNASA DA TAKIM İÇİN GÜVEN VERİYORLAR"
    'nda forma giyen takım arkadaşlarını başarılı bulan Uysal, "Evet onlar da kendi milli takımlarında başarılılar. ve Ricardo az oynasa da takım için güven veriyorlar. Vida da aynı şekilde" şeklinde konuştu.

    "ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"
    Gelecek sezon çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden , "Tatil bitti, seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. İyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

    1. 22.6.2018 10:08
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