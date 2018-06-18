Beşiktaşlı Jeremain Lens'e West Bromwich talip – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı 'e talip

    Beşiktaşlı Jeremain Lens'e West Bromwich talip

    'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği etkisiz performans nedeniyle gözden düşen 'e, İngiliz ekibinin yakın ilgisi olduğu ortaya çıktı.

    'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği etkisiz performans nedeniyle gözden düşen 'e, İngiliz ekibinin yakın ilgisi olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların hocası , önümüzdeki sezon sağ açık bölgesinde 'nın oynamadığı maçlarda, Lens'e şans vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli hocanın, bu bölge için transfer istemediği ve yönetime "'ye güvenelim" mesajı verdiği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gözden çıkarılan Jeremain Lens için bir dönem F.Bahçe'de de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı Albion ile görüşmeler sürüyor.

    1. 18.6.2018
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