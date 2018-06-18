Beşiktaşlı Jeremain Lens'e West Bromwich talip
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği etkisiz performans nedeniyle gözden düşen Jeremain Lens'e, İngiliz ekibinin yakın ilgisi olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği etkisiz performans nedeniyle gözden düşen Jeremain Lens'e, İngiliz ekibinin yakın ilgisi olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş, önümüzdeki sezon sağ açık bölgesinde Ricardo Quaresma'nın oynamadığı maçlarda, Lens'e şans vermeyi düşünmüyor. Tecrübeli hocanın, bu bölge için transfer istemediği ve yönetime "Gökhan Töre'ye güvenelim" mesajı verdiği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gözden çıkarılan Jeremain Lens için bir dönem F.Bahçe'de de sportif direktör olarak görev yapan Terraneo'nun takımı West Bromwich Albion ile görüşmeler sürüyor.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Beşiktaşlı Jeremain Lens'e West Bromwich talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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