Flaş!.. Nainggolan Beşiktaş’a önerildi – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Flaş!.. Nainggolan ’a önerildi

    Flaş!.. Nainggolan <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a önerildi
    basınının haberine göre; 'in formasını giydiği Roma'nın yıldızlarından Radja Nainggolan'ın takımdan ayrılmak istemesinin bir nedeninin de ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Bu transfer sezonunda İnter'e gitmesi beklenen Nainggolan, Monchi'nin habersiz bir şekilde kendisini 'a önermesini de ayrılık olarak sebep gösterdi.
    1. 15.6.2018
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