Fikret Orman: Guti ve İlhan Mansız Beşiktaş'ta çalışabilir – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    : Guti ve 'ta çalışabilir

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>: Guti ve <a href="/index/ilhan-mansiz?id=d3f295de-9961-43e5-afb2-476b1c397024" class="" rel="tag">İlhan Mansız</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta çalışabilir

    Başkanı , yardımcı antrenör arayışları ile ilgili konuştu ve ile Guti'nin ismini öne çıkardı.

    Başkanı , yardımcı antrenör arayışları ile ilgili konuştu ve Guti ile de görüştüğünü, son kararı 'in vereceğini belirtti.

    beIN Sports Haber'de konuşan Orman, "Şenol hocamızın 'de bazı misyonları var. Çok oyuncu yetiştirdi bu ülkede. 'un 'de önemli bir futbolcu olmasında Şenol hocanın önemli rolü oldu. Şenol hocanın Tamer ile başlayan bir hoca yetiştirme özelliği de oldu. Zaten mesleği öğretmenlik. Biz aynı zamanda hoca yetiştirmemiz lazım. Şenol hocanın sonrasını da düşünmek lazım. 2019'a kadar sözleşmemiz var hocayla. Benim görevimin 2019'da biteceği için 2019'a kadar sözleşme imzaladık. Daha uzun kalırsak beraber kalırız. Artık futbolcuların çoğu yabancı. Onların da ruh halinden anlamak için eski futbolcularımızdan faydalanmak isterim. , 'ın bir evladıdır. Kurslara falan gitmesi gerekir. Guti, 'ta çalışabilir mi? Çalışabilir. Guti ile daha önceden de konuşuyordum. Eski oyuncularımızla zaten hep iletişim halinde oluruz biz. Marcelo evladım gibidir mesela. Seneye yardımcı antrenör olacak takımda. Hoca da istiyor. 'in yardımcısı Guti de olabilir da olabilir. Hocamız buna karar verecek" ifadelerini kullandı.

    1. 13.6.2018 21:48
    2. Güncelleme: 14.6.2018 01:55
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