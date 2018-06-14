Başkanı Fikret Orman, yardımcı antrenör arayışları ile ilgili konuştu ve Guti ile de görüştüğünü, son kararı Şenol Güneş'in vereceğini belirtti.

beIN Sports Haber'de konuşan Orman, "Şenol hocamızın Türkiye'de bazı misyonları var. Çok oyuncu yetiştirdi bu ülkede. Cenk Tosun'un Premier Lig'de önemli bir futbolcu olmasında Şenol hocanın önemli rolü oldu. Şenol hocanın Tamer ile başlayan bir hoca yetiştirme özelliği de oldu. Zaten mesleği öğretmenlik. Biz aynı zamanda hoca yetiştirmemiz lazım. Şenol hocanın sonrasını da düşünmek lazım. 2019'a kadar sözleşmemiz var hocayla. Benim görevimin 2019'da biteceği için 2019'a kadar sözleşme imzaladık. Daha uzun kalırsak beraber kalırız. Artık futbolcuların çoğu yabancı. Onların da ruh halinden anlamak için eski futbolcularımızdan faydalanmak isterim. İlhan Mansız, Beşiktaş'ın bir evladıdır. Kurslara falan gitmesi gerekir. Guti, Beşiktaş'ta çalışabilir mi? Çalışabilir. Guti ile daha önceden de konuşuyordum. Eski oyuncularımızla zaten hep iletişim halinde oluruz biz. Marcelo evladım gibidir mesela. Seneye yardımcı antrenör olacak takımda. Hoca da istiyor. Şenol Güneş'in yardımcısı Guti de olabilir İlhan Mansız da olabilir. Hocamız buna karar verecek" ifadelerini kullandı.