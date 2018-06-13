Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Demba Ba Shanghai Shenhua'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü Demba Ba Shanghai Shenhua kulübüne resmen transfer oldu. Sözleşme imzalamak için Çin'e giden yıldız golcü uçakta kabin memuru ve yeni takımının atkısıyla birlikte poz verdi.







TARAFTARLAR HAVAALANINA AKIN ETTİ



Demba Ba'nın sözleşme imzalamak için uçakla Shanghai'ye hareket ettiği haberini alan Çinli taraftarlar havaalanına akın etti. Havaalanında Demba Ba'yı beklemeye başlayan taraftarların ellerinde "Kahramanım Demba Ba. Tekrar hoş geldin" yazılı bir pankart da görüntülendi.



