Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Demba Ba Shanghai Shenhua'ya transfer oldu – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ın gündemindeki 'ya transfer oldu

    Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Demba Ba Shanghai Shenhua'ya transfer oldu

    Adı 'la anılan , kulübüne oldu.

    'ın gündeminde yer alan Senegalli golcü kulübüne resmen transfer oldu. Sözleşme imzalamak için Çin'e giden yıldız golcü uçakta kabin memuru ve yeni takımının atkısıyla birlikte poz verdi.



    TARAFTARLAR HAVAALANINA AKIN ETTİ

    Demba Ba'nın sözleşme imzalamak için uçakla Shanghai'ye hareket ettiği haberini alan Çinli taraftarlar havaalanına akın etti. Havaalanında Demba Ba'yı beklemeye başlayan taraftarların ellerinde "Kahramanım Demba Ba. Tekrar hoş geldin" yazılı bir pankart da görüntülendi.

    1. 12.6.2018 14:01
    2. Güncelleme: 13.6.2018 01:34
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