Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Demba Ba Shanghai Shenhua'ya transfer oldu
Adı Beşiktaş'la anılan Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Senegalli golcü Demba Ba Shanghai Shenhua kulübüne resmen transfer oldu. Sözleşme imzalamak için Çin'e giden yıldız golcü uçakta kabin memuru ve yeni takımının atkısıyla birlikte poz verdi.
TARAFTARLAR HAVAALANINA AKIN ETTİ
Demba Ba'nın sözleşme imzalamak için uçakla Shanghai'ye hareket ettiği haberini alan Çinli taraftarlar havaalanına akın etti. Havaalanında Demba Ba'yı beklemeye başlayan taraftarların ellerinde "Kahramanım Demba Ba. Tekrar hoş geldin" yazılı bir pankart da görüntülendi.
- 12.6.2018 14:01
- Güncelleme: 13.6.2018 01:34
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Sivasspor’da Aydın hamlesi
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Yorum
şems Aydın daha öncede sivasspor da idi, bir faydasını görmedik. aynı batuhan gibi. Bizi yarıyolda bırakır.
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Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor
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kadir yazık oldu seneye çokdaha fazlasına giderdi
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Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni
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Yorum
azizin emekleri aziz emek verdi koc bu emekleri bozuk para gibi harcıyor . taraftarın hayalleri kursaklarında kalacak isik yok
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Demba Ba Shanghai Shenhua'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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