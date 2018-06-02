Atınç düşünülmüyor – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Atınç düşünülmüyor

    Atınç düşünülmüyor

    'ta kiralık sözleşmesi sona eren , yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor.

    'ta kiralık sözleşmesi sona eren , yeni sezonun kadrosunda düşünülmüyor. Siyah-beyazlılar, Leipzig takımının oyuncusu olan Atınç'ın satın alma opsiyonu olan 3 milyon euro'yu ödemeyecek.

    1. 2.6.2018
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