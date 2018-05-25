Tamer Tuna Beşiktaş'a dönebilir – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Tamer Tuna Beşiktaş'a dönebilir

    Tamer Tuna Beşiktaş'a dönebilir

    Beşiktaş yönetimi bu sezon kaçan şampiyonluğu yardımcı hoca eksikliğine bağlıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Tamer Tuna ayrıldıktan sonra bütün yükün Teknik Direktör Şenol Güneş'in omuzlarına bindiğini, tecrübeli çalıştırıcının çok önemli olmayan ayrıntılarla bile uğraşmak zorunda kaldığını düşünüyor.

    1. 24.5.2018 11:26
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:40
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