Tamer Tuna Beşiktaş'a dönebilir
Beşiktaş yönetimi bu sezon kaçan şampiyonluğu yardımcı hoca eksikliğine bağlıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Tamer Tuna ayrıldıktan sonra bütün yükün Teknik Direktör Şenol Güneş'in omuzlarına bindiğini, tecrübeli çalıştırıcının çok önemli olmayan ayrıntılarla bile uğraşmak zorunda kaldığını düşünüyor.
- 24.5.2018 11:26
- Güncelleme: 25.5.2018 01:40
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
karakartalll bu adam ciddi ciddi beşiktaşa gelip arkasında oğuzhanla beraber oynarsa iyi bir forvetle takımda ikinci bi sosa gomez etkisi yaratabilirler.
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Fikret Orman: Burak Yılmaz iyi bir Beşiktaşlı
Toplam 1
Yorum
karakartalll şenol hocaya yardımcı gelecek olması süper bir haber umarım yusuf şimşek olur bu yardımcı hoca
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Emre Akbaba'dan Beşiktaş itirafı
Toplam 3
Yorum
gamer62 nerden biliyorsunuz besiktasa isik yaktigini besiktas 3 cu buyuk takimdir 1 ve 2 var ondan onde
Tamer Tuna Beşiktaş'a dönebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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