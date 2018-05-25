Tamer Tuna Beşiktaş'a dönebilir

Beşiktaş yönetimi bu sezon kaçan şampiyonluğu yardımcı hoca eksikliğine bağlıyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler, Tamer Tuna ayrıldıktan sonra bütün yükün Teknik Direktör Şenol Güneş'in omuzlarına bindiğini, tecrübeli çalıştırıcının çok önemli olmayan ayrıntılarla bile uğraşmak zorunda kaldığını düşünüyor.