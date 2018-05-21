Beşiktaş forvet takviyesi için gaza bastı – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    forvet takviyesi için gaza bastı

    Beşiktaş forvet takviyesi için gaza bastı

    Sezonu erken açacağı için transferleri bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş'ta bir süredir adı siyah-beyazlı takımla anılan Demba Ba öncelikli takviye olacak.

    1. 21.5.2018 01:29
    2. Güncelleme: 21.5.2018 06:46
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