Beşiktaş'tan farklı veda! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'tan farklı veda!

    Beşiktaş'tan farklı veda!

    Gol perdesini açtı. Cyle , 26 dakika içinde attığı 3 golle farkı getirdi Kapanışı Babel yaptı... ve F.Bahçe kazanınca , sezonu 4. bitirdi

    Son iki sezonun şampiyonu , 2017-18 sezonunun son maçında 'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya taşıyan siyahbeyazlılar rakibini farklı yenmesine rağmen, F.Bahçe ve 'in rakiplerini mağlup etmesiyle ligi dördüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde mücadele etmeye hak kazandı. , 29'uncu dakikada 'nın attığı kafa golüyle devreyi 1-0 önde kapattı. İlk yarı bu skorla kapanırken, 50'de farkı ikiye çıkardı. 54'te skoru 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, Larin'in 74 ve 76'da attığı gollerle farkı üçe yükseltti. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye çıkan Babel sonucu belirledi: 5-1.

    TÖRE 731 GÜN SONRA DÖNDÜ
    Beşiktaş'ta uzun süren sakatlık döneminin ardından ilk kez sahne aldı. Töre; 3 gol atan Larin'in yerine oyuna dahil olurken; taraftarlar hem hat-trick yapan Larin'i, hem de 731 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahalara dönen Gökhan Töre'yi ayakta alkışladılar.
    1. 20.5.2018
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