Beşiktaş'tan farklı veda!
Gol perdesini Talisca açtı. Cyle Larin, 26 dakika içinde attığı 3 golle farkı getirdi Kapanışı Babel yaptı... Başakşehir ve F.Bahçe kazanınca Kartal, sezonu 4. bitirdi
TÖRE 731 GÜN SONRA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta uzun süren sakatlık döneminin ardından Gökhan Töre ilk kez sahne aldı. Töre; 3 gol atan Larin'in yerine oyuna dahil olurken; taraftarlar hem hat-trick yapan Larin'i, hem de 731 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahalara dönen Gökhan Töre'yi ayakta alkışladılar.
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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