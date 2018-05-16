Fikret Orman, Shaqiri transferi için Londra'ya gitmiş!
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ın hedefindeki yıldız isim

    Fikret Orman'ın hedefindeki yıldız isim Xherdan Shaqiri

    Önümüzdeki dönemde transferde ince eleyip sık dokuma kararı alan Beşiktaş'ta hedef büyük liglerde küme düşen takımlarda değerlerini kaybeden oyuncuları hayata döndürmek…

    1. 16.5.2018 07:40
    2. Güncelleme: 16.5.2018 08:00
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