Kazanmak bize yetmez

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bugün kazanmış da olsak Beşiktaş'tan beklenen birinciliği sağlayamayacağımız için üzgünüz" dedi. Güneş, "Bugün iyi oynayıp kazanmak istedik. Ama oyuna gol yiyerek başladık. Ama sonuç olarak kazandık. Oyunun içerisinde eksik oynayan arkadaşlar da istekli olanlar da vardı" diye konuştu. Güneş, futbolun bir oyun olduğunu belirterek, "Ama oyunun agresif tarafı fazla ön plana çıkınca, bir de ticari boyutu büyüdükçe biraz kavga, gerginlik boyutu fazla oluyor" yorumunu yaptı.



GEÇMİŞ OLSUN

Osmanlıspor'a geçmiş olsun dileklerini ileten tecrübeli teknik adam, "Onlara da son maçta başarılar diliyorum. Bugün kazanmış da olsak Beşiktaş'tan beklenen birinciliği sağlayamayacağımız için üzgünüz. İnşallah, hiçbir olumsuzluk, gerginlik olmadan maçları bitiririz. Bizim için birincilik dışındaki her sonuça olumsuz olarak bakıyoruz" şeklinde konuştu.



Lens ikinci yarı sol bek

Kartal'da ilk yarıda Tolgay Arslan sakatlık yaşadı. 44. dakikada kenara gelen orta saha oyuncusunun yerine Mustafa Pektemek girdi. Kartal'ın saha içi dizilişinde de önemli değişiklikler oldu. Karşılaşmaya sol bek başlayan Necip, Tolgay'ın yerini aldı. Sol beke ise sağ hücum oyuncusu Lens geçti. Güzel bir asist yaptı.



Buz: Basit hata yaptık

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz maç sonu şunları söyledi: "Basit hatalar yaparsanız müsabakayı kazanamazsınız. Rakip ne kadar eksik olursa olsun yine de önemli futbolculardan kurulu takım. Üç puanı almak istedik ama olmadı. Umudumuz devam edecek mi etmeyecek mi? Bakacağız" diye konuştu.



'ANNELER ÇİÇEK GİBİDİR'

Şenol Güneş, Anneler Günü'nü kutladı. Tecrübeli hoca "Anneler çiçek gibidir, mis gibi kokar. Herkesin sığınacağı bir limandır. Şefkatlidir, hoş görülüdür, kucaklayıcıdır, affedicidir. Bir gün değil, her gün kutlanmalıdır" dedi.