Beşiktaş'ta Tosic'e Çin kancası – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ta Tosic'e kancası

    Beşiktaş'ta Tosic'e Çin kancası

    'ı savunma oyuncusu 'e 'den talip var.

    'de şampiyonluk şansını kaybeden için transfer dönemi oldukça yoğun geçecek.

    Sezon başında çok transfer yapmayan ve takımı dört yeni oyuncuyla takviye eden Siyah-Beyazlılar devre arasında da 3 oyuncu transfer etmişti. Ancak ve haricindeki oyuncuların performanslarından hiçte memnun olmayan teknik heyet ve transfer komitesi ekonomik sıkıntılara rağmen gidecek ve gelecek oyuncularla son yılların en kapsamlı transfer harekatını yapmanın planları içinde.
    Kadronun yaşlı olmasının da etkisiyle bonservisli genç oyunculara öncelik tanımayı düşünen transfer komitesi, şampiyonluğun kaçması ve Şampiyonlar ligi gelirinden mahrum kalınacak olması sebebiyle önceliği yine tecrübeli kiralık oyunculara verecek. Siyah-Beyazlı yönetim için diğer bir seçenekte yine bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Bonservis bedeli ödenecek oyunculara kaynak sağlamak için de Quaresma dahil tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan başkan ve transfer komitesinin şu anda 'kesinlikle satmayız' dedikleri bir oyuncu bile yok. Bu amaçla daha lig bitmeden gelen teklifleri değerlendirmeye alan ve makul seviyeye ulaşan bonservis isteklerini futbolculara iletmeye başlayan Kara Kartalın kurmayları, futbolcu satışlarından ciddi bir gelir beklentisi içinde.

    TRANSFER KOMİTESİ TOSİC İÇİN KAPIYI 5 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR
    Sezonun bitmesiyle satılma ihtimali yüksek olan isimlerden biri de . Beşiktaş'ta 3'üncü sezonunu geçiren ve ile taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Sırp oyuncuyla kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilenmeye başladıkları ve Beşiktaş'ın da kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Menajerler vasıtası ile iletilen tekliflerin çok fazla uzatılmadan resmiyete dökülmesini ve rakamın 5 milyon Euro'dan aşağı olmamasını isteyen transfer komitesi, isteklerinin kabul görmesi halinde Çin kulüpleri ile masaya oturacak. 33 yaşında olan Tosic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek. 1 milyon 250 bin Euro garanti para alan Sırp stoperin Çin'den gelen yüksek rakamlı tekliflere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

    1. 14.5.2018 16:54
    2. Güncelleme: 14.5.2018 17:07
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