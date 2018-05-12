Ryan Babel için Beşiktaş'a servet verdiler
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'e transfer oluyor

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> <a href="/index/cin?id=dde0f282-d7ed-42c5-bde8-84bbd49df906" class="" rel="tag">Çin</a>'e transfer oluyor

    Şampiyonluğu mucizelere, Şampiyonlar Ligi hedefini ise başka takımların insafına bırakan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor.

    1. 12.5.2018 13:16
    2. Güncelleme: 12.5.2018 13:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN