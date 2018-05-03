Beşiktaş, Cenk Tosun'u özlüyor! – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    , 'u özlüyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'u özlüyor!

    Süper Lig'de 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta forvet hattındaki sıkıntılar dikkat çekmeye başladı.

    1. 3.5.2018 12:29
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