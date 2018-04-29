Fikret Orman: "Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : "Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız"

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>: "Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız"

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Pendik'te bulunan No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuştu

    1. 28.4.2018 15:48
    2. Güncelleme: 29.4.2018 01:46
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