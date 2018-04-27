Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi.
Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
- 27.4.2018 10:44
- Güncelleme: 27.4.2018 11:45
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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