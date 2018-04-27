Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , yarı finalinde oynanacak maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi

    , 'nda maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi.

    'tan Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

    Profesyonel Futbol takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacağı açıklanan Yarı Final ikinci maçına çıkmayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    Saygılarımızla

    1. 27.4.2018 10:44
    2. Güncelleme: 27.4.2018 11:45
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