Galatasaray derbisi için gözlemci akını – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    derbisi için gözlemci akını

    Galatasaray derbisi için gözlemci akını
    İngiliz gazetesi F.Bahçe- maçında 'un gözlemcisinin derbiyi izlemeye geldiğini iddia etmişti. Pazar günü ise G.Saray- Beşiktaş karşılaşmasında tribünler yine gözlemcilerle dolacak gibi. 'yı; CSKA, Wolves, Liverpool ve Marsilya, Oğuzhan'ı Marsilya, Newcastle ve Everton'lılar izleyecek. G.Saray'dan Rodrigues'i de Newcastle'ın izlemesi bekleniyor.
    1. 26.4.2018
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