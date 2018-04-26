Galatasaray derbisi için gözlemci akını
İngiliz Daily Mirror gazetesi F.Bahçe-Beşiktaş maçında Liverpool'un gözlemcisinin derbiyi izlemeye geldiğini iddia etmişti. Pazar günü ise G.Saray- Beşiktaş karşılaşmasında tribünler yine gözlemcilerle dolacak gibi. Talisca'yı; CSKA, Wolves, Liverpool ve Marsilya, Oğuzhan'ı Marsilya, Newcastle ve Everton'lılar izleyecek. G.Saray'dan Rodrigues'i de Newcastle'ın izlemesi bekleniyor.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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