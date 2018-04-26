Beşiktaş’ın acı günü – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    ’ın acı günü

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’ın acı günü

    eski yedek yönetim kurulu üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi, Üyesi ve spor yazarı hayatını kaybetti.

    Kulübünden yapılan açıklamada, " ve yönetim kurulu eski üyelerimizden 'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Ekşioğlu, 'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı. FOTOMAÇ olarak meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı dileriz.
    1. 26.4.2018
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