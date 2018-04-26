Beşiktaş’ın acı günü
TFF eski yedek yönetim kurulu üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi ve spor yazarı Yemen Ekşioğlu hayatını kaybetti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Ekşioğlu, Süleyman Seba'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı. FOTOMAÇ olarak meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı dileriz.
- 26.4.2018
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