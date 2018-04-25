Celta Vigo & Espanyol, Fabri'nin peşinde – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Celta Vigo & Espanyol, 'nin peşinde

    Celta Vigo & Espanyol, Fabri'nin peşinde

    BEŞİKTAŞ ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri 2 İspanyol takımının daha gündemine girdi.

    1. 25.4.2018
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