Şenol Güneş'e bir destek de Burak Yılmaz'dan!
Fenerbahçe- Beşiktaş maçında başına yabancı madde atılan teknik direktör Şenol Güneş'e bir destek de eski öğrencisi Burak Yılmaz'dan geldi.
Trabzonspor'da top koşturan A Milli yıldız, mücadelenin tamamlanmasının ardından Twitter hesabından Şenol Güneş'in bir fotoğrafını paylaştı. Golcü oyuncu fotoğrafı ise yorumsuz buraktı.
Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum yapıldı.
İşte o paylaşım:
- 20.4.2018 11:52
- Güncelleme: 20.4.2018 11:57
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Mustafa Çulcu: "Mete Kalkavan elinden geleni yaptı"
Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
Şenol Güneş'e bir destek de Burak Yılmaz'dan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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