Şenol Güneş'e bir destek de Burak Yılmaz'dan! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'e bir destek de 'dan!

    Şenol Güneş'e bir destek de Burak Yılmaz'dan!

    Fenerbahçe- Beşiktaş maçında başına yabancı madde atılan teknik direktör 'e bir destek de eski öğrencisi 'dan geldi.

    'da top koşturan A Milli yıldız, mücadelenin tamamlanmasının ardından Twitter hesabından 'in bir fotoğrafını paylaştı. Golcü oyuncu fotoğrafı ise yorumsuz buraktı.

    'ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum yapıldı.

    İşte o paylaşım:

    1. 20.4.2018 11:52
    2. Güncelleme: 20.4.2018 11:57
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