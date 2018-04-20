Şenol Güneş'e bir destek de Burak Yılmaz'dan!

Trabzonspor'da top koşturan A Milli yıldız, mücadelenin tamamlanmasının ardından Twitter hesabından Şenol Güneş'in bir fotoğrafını paylaştı. Golcü oyuncu fotoğrafı ise yorumsuz buraktı.

Burak Yılmaz'ın bu paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum yapıldı.



İşte o paylaşım:



