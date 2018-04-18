Tuzağa düşmeyin – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Tuzağa düşmeyin

    Tuzağa düşmeyin

    Başkan , oynayacakları iki derbi öncesi tüm camiya seslendi "Üst üste 3'üncü kez şampiyon olmamamız için ellerinden geleni yapacaklar. Sakın oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin, zeki ve serinkanlı olun, biz kazanalım!.."

    Beşiktaş Başkanı , hem hem de Süper Lig'de birbirinden önemli maçlar oynayacaklarını belirterek; teknik heyetten yönetime, futbolculardan taraftarlara kadar tüm camiaya seslendi ve dikkatli olunmasını istedi. Sezon başında İkinci Başkan ve teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelen başkan Orman, "Üst üste 3'üncü kez şampiyon olmamamız için ellerinden geleni yapacaklar. Çok dikkatli olmalı, birbirimize sıkı sıkı bağlanmalıyız" demişti. Beşiktaş'ın lider G.Saray'ın ardından ikinci sıraya yükselmesi Orman'ın yeni bir toplantı yapmasına neden oldu.

    Yöneticiler, Şenol Güneş, takımın kaptanları ve önde gelen isimleriyle bir araya gelen , herkesin üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesini istedi ve şöyle devam etti: " Artık bizim için çok kritik bir süreç başlıyor. Üst üste üçüncü kez şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde finansal anlamda refaha ulaşmamız; rakiplerin sıkıntıya düşmesi anlamına geliyor. O yüzden bu yılki şampiyonluk her şeyden çok önemli. Bu yılki şampiyonluk belki de Beşiktaş tarihinin finansal anlamda en önemli şampiyonluğu olacak. Oyunlara gelmeyin, tuzaklara düşmeyin, zeki olun, serinkanlı olun."
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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