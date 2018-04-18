Tuzağa düşmeyin
Başkan Fikret Orman, oynayacakları iki derbi öncesi tüm camiya seslendi "Üst üste 3'üncü kez şampiyon olmamamız için ellerinden geleni yapacaklar. Sakın oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin, zeki ve serinkanlı olun, biz kazanalım!.."
Yöneticiler, Şenol Güneş, takımın kaptanları ve önde gelen isimleriyle bir araya gelen Fikret Orman, herkesin üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesini istedi ve şöyle devam etti: " Artık bizim için çok kritik bir süreç başlıyor. Üst üste üçüncü kez şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'nde finansal anlamda refaha ulaşmamız; rakiplerin sıkıntıya düşmesi anlamına geliyor. O yüzden bu yılki şampiyonluk her şeyden çok önemli. Bu yılki şampiyonluk belki de Beşiktaş tarihinin finansal anlamda en önemli şampiyonluğu olacak. Oyunlara gelmeyin, tuzaklara düşmeyin, zeki olun, serinkanlı olun."
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Toplam 2
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Yorum
murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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