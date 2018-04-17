Şenol Güneş Kadıköy'de kazanamıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir Türkiye Kupası'nda galip gelebildi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:17
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 3
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CELAL CARROSSO LINNES AHMET MAICON LATO SELCUK TOLGA YASIN FEGHOULI SINAN EREN GS IN YARIN MAC 11 I ARKADASLAR KESIN ON BIR
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Galatasaray kupada final aşkına
Toplam 1
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Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak sezonu kapattı
Toplam 1
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FATİH BENCE İYİ OLDU.ÇOK FORMSUZDU.LEBLEBİ GİBİ GOLLER YİYORDU. ESTEBAN DAHA İYİ DURUMDA OLUR BENCE
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