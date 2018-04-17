Şenol Güneş Kadıköy'de kazanamıyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'de kazanamıyor

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de kazanamıyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir Türkiye Kupası'nda galip gelebildi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:17
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