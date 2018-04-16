Negredo'dan şaşırtan istatistik! Sadece Holosko... – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Negredo'dan şaşırtan istatistik! Sadece Holosko...

    Negredo'dan şaşırtan istatistik! Sadece Holosko...

    Beşiktaş'ın gol umudu Negredo son 10 sezonda sadece Holosko'yu geçebildi. Siyah-Beyazlı takımda 2008-09 sezonundan bu yana golcüler arasında yapılan değerlendirmede İspanyol futbolcu gerilerde kaldı. (Star)

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo'dan şaşırtan istatistik! Sadece Holosko... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN