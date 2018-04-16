Negredo'dan şaşırtan istatistik! Sadece Holosko...
Beşiktaş'ın gol umudu Negredo son 10 sezonda sadece Holosko'yu geçebildi. Siyah-Beyazlı takımda 2008-09 sezonundan bu yana golcüler arasında yapılan değerlendirmede İspanyol futbolcu gerilerde kaldı. (Star)
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:48
-
Vagner Love'un o sözleri biletini kesti!
Toplam 3
Yorum
karakartal anadolu takımlarından alınan oyuncular ne zaman tuttu ki vagner tutsun? boşa para. negredo ve vagnere verilen parayla aboubakar alınıyordu.
-
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese
Toplam 2
Yorum
UZMAN DR BAŞAKŞEHİRİ DOĞRAYACAKLAR DEDİM VE DOĞRAMAYA DEVAM
-
Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
Negredo'dan şaşırtan istatistik! Sadece Holosko... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.