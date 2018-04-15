Ryan Babel'e zam müjdesi! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'e zam müjdesi!

    Ryan Babel'e zam müjdesi!

    Bu sezon takımı sırtlayan Hollandalı yıldıza yönetimden büyük jest geliyor. Puan başına 4 bin alan 32 yaşındaki forvet gelecek sezon 8 bin avroya oynayacak.

    'ta kariyerinin en golcü dönemini yaşayan 'in üstün performansı ödüllendirilecek. Yönetim, takımın ile birlikte en golcü ismi olan Hollandalı yıldızın sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek. Babel'in Mayıs 2019'da sona erecek olan sözleşmesinde "Puan başına 4 bin kazanır" maddesi, yüzde 100 zamla 8 bine çıkarılacak. Beşiktaş'ta forma giydiği için çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediği de gelen bilgiler arasında. Ancak siyah-beyazlı yönetim, yıllık ücreti 2,1 milyon avro olan Babel'in sözleşmesini uzatma konusunda aceleci değil. Yıldız oyuncunun göstereceği performansa göre sözleşmesinin uzatılması gündeme gelecek.

    ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
    Takımdaki yaş ortalamasını düşürmek istediği bilinen Başkan , Babel'i istisnalar arasında tutabilir. Çünkü Orman, takımdaki genç oyunculara liderlik edebilecek ve tecrübelerini aktarabilecek birkaç oyuncunun kadroda kalmasının gerekli olduğunu düşünüyor. Babel de hem saha içindeki başarısı, hem de hem saha dışındaki tavrı ile Orman'ın takımda görmek isteyeceği isimlerin başında geliyor. (35) ve Quaresma'ya (34) göre daha genç olan 31 yaşındaki oyuncunun en az 2 sezon daha takımda ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca Babel'in profesyonelliği tarafından sıklıkla diğer oyunculara örnek gösteriliyor.()

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:39
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