Ligde şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:20
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
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Yorum
arma başkan istememiştir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi
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Yorum
grckler şampiyon belli demekki
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Ahmet Ağaoğlu, futbolcularla buluştu
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Yorum
Çepnioğlu Ağoğluna ve yönetimine güveniyor ve inanıyorum, hacisalihoğlu hariç. birde zeyyad kafkas yönetimde olmamalıydı..
Portekiz'den Beşiktaş'a Brahimi müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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