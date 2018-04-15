Portekiz'den Beşiktaş'a Brahimi müjdesi! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Portekiz'den 'a müjdesi!

    Portekiz'den Beşiktaş'a Brahimi müjdesi!

    Ligde şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:20
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