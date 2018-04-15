Hem atıyor hem yemiyor
24 gol yiyen savunma, 24 gole de direkt katkı yaptı
BEŞİKTAŞ defansı hem yemiyor, hem de atıyor... Bu sezon ligde 24 golle en az gol yiyen takım olan siyah-beyazlılar ayrıca 11 maçta kalesini gole kapadı. Sezonun en fazla maçta kalesinde gol görmeyen takım unvanını da ele geçirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın önceki akşam Akhisarspor'a attığı 3 golün 2'sinde asisti defans oyuncuları yaptı. Pepe ve Caner'in asistleri siyah-beyazlılara galibiyetin kapısını açarken, bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım 9 gol, 15 asistle yine Beşiktaş oldu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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