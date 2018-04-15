Hem atıyor hem yemiyor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Hem atıyor hem yemiyor

    Hem atıyor hem yemiyor

    24 gol yiyen savunma, 24 gole de direkt katkı yaptı

    defansı hem yemiyor, hem de atıyor... Bu sezon ligde 24 golle en az gol yiyen takım olan siyah-beyazlılar ayrıca 11 maçta kalesini gole kapadı. Sezonun en fazla maçta kalesinde gol görmeyen takım unvanını da ele geçirdi. Ayrıca Beşiktaş'ın önceki akşam Akhisarspor'a attığı 3 golün 2'sinde asisti defans oyuncuları yaptı. ve Caner'in asistleri siyah-beyazlılara galibiyetin kapısını açarken, bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım 9 gol, 15 asistle yine Beşiktaş oldu.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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