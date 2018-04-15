Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'ta "" yarın anılacak

    Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak

    n "" lakaplı , vefatının 29. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.

    Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "" lakaplı , vefatının 29. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.

    Hakkı Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

    Törene katılmak isteyenler için Vodafone Park'ta bulunun kulüp binası önünden saat 10.00'da servis kaldırılacak.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:47
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