Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
n "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Beşiktaş Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba Hakkı" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 29. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Hakkı Yeten'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
Törene katılmak isteyenler için Vodafone Park'ta bulunun kulüp binası önünden saat 10.00'da servis kaldırılacak.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:47
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Çepnioğlu Ağoğluna ve yönetimine güveniyor ve inanıyorum, hacisalihoğlu hariç. birde zeyyad kafkas yönetimde olmamalıydı..
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