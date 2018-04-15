Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel... – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'a sürpriz teklif! Gary ...

    Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...

    Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gary Medel için bir Çin kulübünün 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:58
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