Var mı bana Ryan bakan!
İlk olarak 3. dakikada attığı golle Kartal’ı uçuran yıldız futbolcu, 2. devrenin hemen başında bir kez sahneye çıktı
ŞANSIMIZ DA VARDI
Beşiktaşlı futbolcu, karşılaşma "Kazanmamız çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. Şansımız da. Hatalarımızda rakip cezayı kesemedi" dedi. Kariyerine forvet başladığını söyleyen Babel, zaman zaman santrfor oynama hevesim var. Forvet oynamak bine mutlu ediyor" dedi.
FABRİ VE NEGREDO HARİÇ HEPSİ PASLAŞTI
Öte yandan Beşiktaş, Babel'in ilk golünden önce öyle bir pas yaptı ki Akhisar'ın adeta başına döndürdü. Uzun süre top çeviren siyah-beyazlı takımda neredeyse bütün oyuncular takım oyununa dahil olurken, yapılan paslaşmalarda Fabri ve Negredo'nun dışında tüm siyah- beyazlılar pas alış verişine dahil oldu. Paslaşmaların sonunda gelen Babel'in golü futbolun bir başka güzelliğiydi.
TALİSCA'YI YAKALADI
Babel, takım arkadaşı Talisca'yı da yakaladı. Dün geceki maça kadar ligde 12 gol atan Talisca siyah- beyazlıların ligdeki en skorer ismi durumundaydı. Babel de 2 kez fileleri sarsıp 12'ye yükselerek Brezilyalı'ya ortak oldu. Babel'in bu sezon toplamda ise 14 golü var.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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