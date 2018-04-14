Var mı bana Ryan bakan!









İlk olarak 3. dakikada attığı golle Kartal’ı uçuran yıldız futbolcu, 2. devrenin hemen başında bir kez sahneye çıktı



ŞANSIMIZ DA VARDI

Beşiktaşlı futbolcu, karşılaşma "Kazanmamız çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. Şansımız da. Hatalarımızda rakip cezayı kesemedi" dedi. Kariyerine forvet başladığını söyleyen Babel, zaman zaman santrfor oynama hevesim var. Forvet oynamak bine mutlu ediyor" dedi.



FABRİ VE NEGREDO HARİÇ HEPSİ PASLAŞTI

Öte yandan Beşiktaş, Babel'in ilk golünden önce öyle bir pas yaptı ki Akhisar'ın adeta başına döndürdü. Uzun süre top çeviren siyah-beyazlı takımda neredeyse bütün oyuncular takım oyununa dahil olurken, yapılan paslaşmalarda



TALİSCA'YI YAKALADI

Babel, takım arkadaşı Beşiktaş , Akhisar deplasmanında rahat bir galibiyet alırken, gecenin yıldızı 'Füzeci' Ryan Babel oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadele, arkadaşlarına yardım ve ataklara destek vermede tam not alan yıldız oyuncu attığı 2 de gol atıp performansını cilaladı... Siyah-beyazlı futbolcu, ilk olarak 3. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir şutla Kartal'ı öne geçirdi. Erken gelen golle coşan Kara Kartal, baskısını iyice artırdı. İkinci devrenin başlangıç düğünden sadece 2 dakika sonra tekrar sahneye çıkan Hollandalı yıldız, yine ceza sahasının dışından öyle bir vurdu ki Akhisar kalecisi Milan Lukac bile golü seyretti. Babel, bu iki golle ayrıca bir ilke imza attı. Tecrübeli futbolcu bu sezon ilk kez ceza sahası dışından rakip fileleri havalandırdı. Dün gece ligdeki 27. karşılaşmasına çıkan ve gol sayısını 12'ye yükselten Babel'in 4 de asisti bulunuyor.Beşiktaşlı futbolcu, karşılaşma "Kazanmamız çok önemliydi. Güzel bir galibiyet oldu. Şansımız da. Hatalarımızda rakip cezayı kesemedi" dedi. Kariyerine forvet başladığını söyleyen Babel, zaman zaman santrfor oynama hevesim var. Forvet oynamak bine mutlu ediyor" dedi.Öte yandan Beşiktaş, Babel'in ilk golünden önce öyle bir pas yaptı ki Akhisar'ın adeta başına döndürdü. Uzun süre top çeviren siyah-beyazlı takımda neredeyse bütün oyuncular takım oyununa dahil olurken, yapılan paslaşmalarda Fabri ve Negredo 'nun dışında tüm siyah- beyazlılar pas alış verişine dahil oldu. Paslaşmaların sonunda gelen Babel'in golü futbolun bir başka güzelliğiydi.Babel, takım arkadaşı Talisca 'yı da yakaladı. Dün geceki maça kadar ligde 12 gol atan Talisca siyah- beyazlıların ligdeki en skorer ismi durumundaydı. Babel de 2 kez fileleri sarsıp 12'ye yükselerek Brezilyalı'ya ortak oldu. Babel'in bu sezon toplamda ise 14 golü var. 14 Nisan 2018, Cumartesi Güncelleme: 00:15 Etiketler: Ryan Babel, Talisca, Negredo, Beşiktaş, Fabri







