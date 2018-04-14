Utku: Bizi tutamazlar – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    : Bizi tutamazlar

    <a href="/index/utku?id=f7c015e3-5936-462e-86c5-ac615ddc0815" class="" rel="tag">Utku</a>: Bizi tutamazlar
    'ın genç file bekçisi Yuvakuran iddialı sözler sarf eti. Genç eldiven, "Cuma günleri üzerimizde bir şanssızlık oluyor. Ama maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Zaten biz işimizi iyi yapıpı, iyi oynadıkça önümüzde duracak takım yok" ifadelerine yer verdi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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