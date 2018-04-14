Şenol Güneş: Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı...
Süper Lig'in 29. haftasında zorlu geçmesi beklenen Akhisarspor deplasmanında rahat bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş 90 dakikayı değerlendirdi.
Golü erken bulmalarının maçı erken çevirmelerinde büyük etken olduğunu belirten Güneş şunları söyledi:
Goller dışında da pozisyonlarımız vardı
Akhisar iyi bir takım, dinamik bir takım. Bizim golü erken bulmamız oyunu bize çevirdi. Yine de gereksiz çok top kaybı yaptık. Bu bizden kaynaklanan hatalardı. Goller dışında da pozisyonlarımız vardı.
Futbol böyle bir oyun
Burada kazanmak gerçekten çok önemli. Moral ve güven kadar yetenek, güç ve kalite de önemli. Oyuncuların hepsi iyi niyetliydi, iyi bir galibiyet oldu. Kendi sahamızda da goller ve penaltı kaçırmış, 0-0 berabere kalmıştık. Bugün 3-0 kazandık. Futbol böyle bir oyun.
İçeride de kazanmalıyız
Taraftarlar her zamanki gibi müthiş destek oldular. Şimdi kendi sahamızda olan maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
Başakşehir'de kaybetmeseydik...
Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra kötü oynayarak bir maç kaybettik. Onu kaybetmeseydik farklı ilerlemeyi düşünüyorduk.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Şenol Güneş: Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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