Şenol Güneş: Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı... – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı...

    Şenol Güneş: Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı...

    'in 29. haftasında zorlu geçmesi beklenen Akhisarspor deplasmanında rahat bir galibiyet alan 'ta teknik direktör 90 dakikayı değerlendirdi.

    Golü erken bulmalarının maçı erken çevirmelerinde büyük etken olduğunu belirten Güneş şunları söyledi:

    Goller dışında da pozisyonlarımız vardı
    Akhisar iyi bir takım, dinamik bir takım. Bizim golü erken bulmamız oyunu bize çevirdi. Yine de gereksiz çok top kaybı yaptık. Bu bizden kaynaklanan hatalardı. Goller dışında da pozisyonlarımız vardı.

    Futbol böyle bir oyun
    Burada kazanmak gerçekten çok önemli. Moral ve güven kadar yetenek, güç ve kalite de önemli. Oyuncuların hepsi iyi niyetliydi, iyi bir galibiyet oldu. Kendi sahamızda da goller ve penaltı kaçırmış, 0-0 berabere kalmıştık. Bugün 3-0 kazandık. böyle bir oyun.

    İçeride de kazanmalıyız
    Taraftarlar her zamanki gibi müthiş destek oldular. Şimdi kendi sahamızda olan maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

    Başakşehir'de kaybetmeseydik...
    Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra kötü oynayarak bir maç kaybettik. Onu kaybetmeseydik farklı ilerlemeyi düşünüyorduk.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş: Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN