Şenol Güneş: Başakşehir mağlubiyeti olmasaydı...

Golü erken bulmalarının maçı erken çevirmelerinde büyük etken olduğunu belirten Güneş şunları söyledi:

Goller dışında da pozisyonlarımız vardı

Akhisar iyi bir takım, dinamik bir takım. Bizim golü erken bulmamız oyunu bize çevirdi. Yine de gereksiz çok top kaybı yaptık. Bu bizden kaynaklanan hatalardı. Goller dışında da pozisyonlarımız vardı.

Futbol böyle bir oyun

Burada kazanmak gerçekten çok önemli. Moral ve güven kadar yetenek, güç ve kalite de önemli. Oyuncuların hepsi iyi niyetliydi, iyi bir galibiyet oldu. Kendi sahamızda da goller ve penaltı kaçırmış, 0-0 berabere kalmıştık. Bugün 3-0 kazandık. Futbol böyle bir oyun.

İçeride de kazanmalıyız

Taraftarlar her zamanki gibi müthiş destek oldular. Şimdi kendi sahamızda olan maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

Başakşehir'de kaybetmeseydik...

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra kötü oynayarak bir maç kaybettik. Onu kaybetmeseydik farklı ilerlemeyi düşünüyorduk.