Q7 direğe takıldı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Q7 direğe takıldı

    Q7 direğe takıldı

    'ta 5 maçlık cezası biten , Akhisarspor karşısında formasına kavuştu.

    'ta 5 maçlık cezası biten , Akhisarspor karşısında formasına kavuştu. İlk onbirde sahaya çıkan Portekizli yıldız, sağ kanatta başarılı bir oyun sergiledi. 52'de çektiği şutta top yan direkten geri dönen Quaresma'nın enfes bir trivela vuruşunda ise Lukac son anda topu kornere çeldi. Güneş, yorulan öğrencisini 81'de kenara aldı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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