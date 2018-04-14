Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenemiyor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , 'de 'ı yenemiyor

    Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenemiyor

    , 'de 'a karşı galibiyet alamadı

    Dün akşam 'ın Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetten sonra ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı. , 'de Beşiktaş'a karşı çıktığı 7. maçından da galibiyet elde edemedi

    Okan Buruk'un 3 büyüklere karşı performansı
    Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 3 büyüklere karşı , , , ve Akhisarspor'un başında olmak üzere toplam 22 maça çıktı ve yalnızca 2 galibiyet alabildi.

    En fazla puanı 'den alabilen Buruk, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

    En fazla maça çıktığı 'a karşı ise 9 maçta 1 galibiyet elde ederken 8 maçta puan alamadı.

    Beşiktaş'a karşı dün 7. maçına çıkan Buruk, henüz galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:00
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