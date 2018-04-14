Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenemiyor

Dün akşam Beşiktaş'ın Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetten sonra ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı. Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı çıktığı 7. maçından da galibiyet elde edemedi

Okan Buruk'un 3 büyüklere karşı performansı

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 3 büyüklere karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe ve Akhisarspor'un başında olmak üzere toplam 22 maça çıktı ve yalnızca 2 galibiyet alabildi.

En fazla puanı Fenerbahçe'den alabilen Buruk, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

En fazla maça çıktığı Galatasaray'a karşı ise 9 maçta 1 galibiyet elde ederken 8 maçta puan alamadı.

Beşiktaş'a karşı dün 7. maçına çıkan Buruk, henüz galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.