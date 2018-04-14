Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenemiyor
Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı galibiyet alamadı
Dün akşam Beşiktaş'ın Akhisarspor'a karşı aldığı galibiyetten sonra ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı. Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı çıktığı 7. maçından da galibiyet elde edemedi
Okan Buruk'un 3 büyüklere karşı performansı
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 3 büyüklere karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe ve Akhisarspor'un başında olmak üzere toplam 22 maça çıktı ve yalnızca 2 galibiyet alabildi.
En fazla puanı Fenerbahçe'den alabilen Buruk, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.
En fazla maça çıktığı Galatasaray'a karşı ise 9 maçta 1 galibiyet elde ederken 8 maçta puan alamadı.
Beşiktaş'a karşı dün 7. maçına çıkan Buruk, henüz galibiyet alamazken 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:00
-
Fenerbahçe'den Fellaini atağı
Toplam 3
Yorum
YAN KURULUŞ HUYUNDAN VAZ GEÇMİYOR YİNE AYNI TUTUM. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. BU TUTUM ÇERÇEVESİNDE FB FELLAİNİ YE TALİP.
-
Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor
Toplam 1
Yorum
Hakan Sampiyonlar ligi vardi ilk yari
-
Garry Rodrigues endişesi!
Toplam 1
Yorum
RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
Okan Buruk, Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.