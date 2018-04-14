Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor

Ligde 59 puana ulaşarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşıyan siyah-beyazlı ekip, ilk yarıya göre ikinci yarıda daha çok galibiyet elde etti. Süper Lig'in ilk yarısındaki 17 maçta 8 kez kazanan Beşiktaş, ikinci yarıdaki 12 karşılaşmada rakiplerine 9 kez üstünlük sağlamayı başardı.

Sezonun ilk yarısında 8 galibiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, ikinci devredeki 12 karşılaşmada bu puana yakın bir performans sergiledi. Ligin ikinci bölümündeki 12 maçtan 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, 29 puan elde ederek şimdiden birinci devredeki performansına yaklaştı.

GOLCÜ KİMLİĞİNE DÖNDÜ

Son 2 sezonun en golcü takımı olarak şampiyonluğa ulaşan ancak 2017-2018'in ilk yarısında hücumda rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarıda eski kimliğine döndü.

Beşiktaş, ligin ilk yarısına oranla ikinci devrede daha başarılı hücum performansı gösterdi. Sezonun ilk bölümündeki 17 maçta 29 gol atarak 1,7 ortalama tutturan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda ise 12 karşılaşmadaki 27 golle bu ortalamayı 2,2'ye yükseltti.

SAVUNMA PERFORMANSINI DA ARTIRDI

Siyah-beyazlı ekip, hücumda olduğu gibi ikinci yarıda savunma performansını da artırdı.

Ligdeki 17 maçlık periyotta kalesinde 16 gol gören ve 0,9 gol yeme ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, ikinci devrede 8 golle bu ortalamayı 0,6'ya düşürdü.

DEPLASMAN PERFORMANSI DA YÜKSELİYOR

Beşiktaş, ikinci yarıda deplasman performansını da artırdı.

Sezonun ilk bölümündeki 9 dış saha maçında üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 toplayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıdaki 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle şimdiden 11 puana ulaştı.

İLK YARIDA PUAN KAYBETTİĞİ TAKIMLARIN ÇOĞUNU YENDİ

Beşiktaş, ligin ilk yarısında puan kaybı yaşadığı rakipleriyle şu ana dek oynadığı maçların çoğunu kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk bölümünde berabere kaldığı Kasımpaşa, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u ikinci yarıdaki maçlarda mağlup etti. Beşiktaş, birinci devrede yenildiği Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ne de ikinci karşılaşmalarda üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, sadece ilk yarıda berabere kaldığı Medipol Başakşehir'e rövanş maçında mağlup oldu.