Keyfi yerinde – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Keyfi yerinde

    Keyfi yerinde

    Taraftarın sevgi gösterileri arasında dernek binası açan başkanın sevinci farklı zaferle ikiye katlandı

    Beşiktaş Başkanı , takımla birlikte geldiği Akhisar'da Beşiktaşlılar Derneği'nin hizmet binasının açılışını yaptı. Orman, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkana büyük sevgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Orman, akşamki mücadeleyi de Akhisar Başkanı Hüseyin Eryüksel ile protokol tribününden takip etti. Farklı galibiyet ve arka arkaya gelen gollerle Fikret Orman'ı bir hayli keyiflendirdi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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