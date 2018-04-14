Gary Medel korkuttu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    korkuttu

    Gary Medel korkuttu

    'ın? son haftalarda harika futbol oynayan yıldızı dün de Akhisar deplasmanında çok iyiydi.

    'ın? son haftalarda harika futbol oynayan yıldızı dün de Akhisar deplasmanında çok iyiydi. Şilil'li futbolcu maçın ilk yarısında korkuttu. Gary Medel 26. dakikada aldığı darbeyle yerde kaldı. Yüzüne yapılan buz tedavisi sonrası taraftarların alkışlarıyla yine oyuna döndü.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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