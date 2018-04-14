Fabri’den geçit yok – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’den geçit yok

    Fabri’den geçit yok

    'ın İspanyol eldiveni Akhisar'a karşı başarılı bir oyun çıkardı.

    'ın İspanyol eldiveni Akhisar'a karşı başarılı bir oyun çıkardı. Özellikle skor 2-0 olduktan sonra 33. dakikada kritik bir kurtarış yaptı. Hızlı gelişen Akhisar atağında, Seleznyov'un şutunda açıyı iyi kapatarak mutlak gole engel oldu. Yan toplarda da yine çok iyiydi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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