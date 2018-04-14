Brezilyalı Zago’dan Beşiktaş’a büyük övgü – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Brezilyalı Zago’dan ’a büyük övgü

    Brezilyalı Zago’dan <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a büyük övgü

    'ın eski futbolcusu Zago, 'ın Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirdi.

    'ın eski futbolcusu Zago, 'ın Şampiyonlar Ligi performansını değerlendirdi. Zago, "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarını izledim. Gerçekten bu sezo n çok iyi iş çıkardılar. Gruptan lider çıktılar ve çok da iyi bir takıma sahipler bu sezon. Artık lige bakacaklar. , 'de oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Beşiktaş için her maçta savaşıyor. Ben bir efsane haline geldim belki ama de bunu başaracaktır" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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