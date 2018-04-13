PFDK’dan yine ‘bloke’ cezası! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’dan yine ‘bloke’ cezası!

    <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>’dan yine ‘bloke’ cezası!

    , - Göztepe maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı bölümlere kart bloke cezası verdi.

    , - Göztepe maçında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı bölümlere kart bloke cezası verdi. Açıklamada, Kuzey üst 407-408 ve kuzey alt 107-108 bloklarına giriş yapan taraftarlara ceza verildiği belirtildi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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