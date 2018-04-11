Fernando Torres yine veto yedi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    yine veto yedi

    <a href="/index/fernando-torres?id=c28bcf02-9460-43d4-b205-c4598bbce35c" class="" rel="tag">Fernando Torres</a> yine veto yedi
    BAŞKAN , Fabri'nin menajerinin yaptığı Fernando Torres teklifini ikinci kez reddetti. Robben ve Ribery'yi yaşlarından dolayı veto eden Başkan Orman, artık yaşlı oyunculara yüksek meblağlar ödeyerek transfer yapmak yerine genç oyunculara bonservis ödemeyi tercih ettiklerini iletti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:04
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