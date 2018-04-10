Genç Sinan için teklif – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
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    Genç Sinan için teklif

    Genç Sinan için teklif
    Kadrosunu gençleştirmek isteyen ve Avrupa'dan oyuncu bakan 'ın bir süredir 'de oynayan 'u takip ettiği bildirildi. 21 yaşındaki orta saha için daha önce Aumann, Ernest, Münch gibi oyuncuları kulübe getiren Alman menajerlerle temas kurulduğu ve Hertha'ya kiralama teklifi yapıldığı gelen haberler arasında.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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