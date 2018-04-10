Brahimi’den ret yanıtı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’den ret yanıtı

    <a href="/index/brahimi?id=5503c3ca-5518-42c1-a717-3953c83914de" class="" rel="tag">Brahimi</a>’den ret yanıtı
    Bir süredir adı ile anılan 'nun orta saha oyuncusu 'nin menajerinden transfer açıklaması geldi. Oyuncunun şu anda 'ye gelmesinin zor olduğunu belirten Luis Alonso, "'nin ile 1 yıl daha kontratı var. Oyuncumuz yakın gelecekte ihtimalini düşünmüyor" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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