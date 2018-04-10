Farklı mevkilerde oynayabilme özelliği ile teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olan Şilili Gary Medel, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında olduğu gibi Göztepe karşısında da pek çok istatistikte zirve yaptı.
Beşiktaş'ın 5-1'lik Göztepe galibiyetinin mimarlarından olan Gary Medel, son haftalarda takımı sırtlayan isim oldu. İzmir ekibine karşı sahanın en fazla pas (84) ve isabetli pas (80) yapan ismi olan Medel, pas başarı yüzdesi (%95) ile de zirvede yer aldı. Şilili futbolcu, bu tablosunu Trabzonspor ve Başakşehir karşısında da sergilemişti. 26'ncı haftada oynanan Başakşehir maçında yine pas (64), isabetli pas (62) ve pas başarı yüzdesinde (%97) başı çeken oyuncu, aynı zamanda sahanın da en fazla rakipten top çalan (3) ismi olmuştu. 30 yaşındaki 1.71 boyundaki oyuncu, Trabzonspor karşısında oynanan 24. hafta karşılaşmasında da yüksek pas başarı yüzdesi ile (%93) başı çekti.
10 KEZ STOPER, 2 KEZ SAĞ BEK
Öte yandan Göztepe karşısında 889 gün sonra ağları havalandıran Medel, bu sezon 10 maçta defansın ortasında, 8 maçta ön liberoda, 2 maçta ise sağ bekte görev yaptı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 07:31
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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