Beşiktaş'ın küçük dev adamı Gary Medel – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'ın küçük dev adamı Gary

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın küçük dev adamı Gary <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a>

    Farklı mevkilerde oynayabilme özelliği ile teknik direktör ’in vazgeçilmezi olan Şilili Gary , ve Medipol maçlarında olduğu gibi karşısında da pek çok istatistikte zirve yaptı.

    'ın 5-1'lik galibiyetinin mimarlarından olan Gary , son haftalarda takımı sırtlayan isim oldu. ekibine karşı sahanın en fazla pas (84) ve isabetli pas (80) yapan ismi olan , pas başarı yüzdesi (%95) ile de zirvede yer aldı. Şilili futbolcu, bu tablosunu ve karşısında da sergilemişti. 26'ncı haftada oynanan maçında yine pas (64), isabetli pas (62) ve pas başarı yüzdesinde (%97) başı çeken oyuncu, aynı zamanda sahanın da en fazla rakipten top çalan (3) ismi olmuştu. 30 yaşındaki 1.71 boyundaki oyuncu, karşısında oynanan 24. hafta karşılaşmasında da yüksek pas başarı yüzdesi ile (%93) başı çekti.

    10 KEZ STOPER, 2 KEZ SAĞ BEK
    Öte yandan karşısında 889 gün sonra ağları havalandıran Medel, bu sezon 10 maçta defansın ortasında, 8 maçta ön liberoda, 2 maçta ise sağ bekte görev yaptı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:31
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