Beşiktaş'ın 5-1'lik Göztepe galibiyetinin mimarlarından olan Gary Medel, son haftalarda takımı sırtlayan isim oldu. İzmir ekibine karşı sahanın en fazla pas (84) ve isabetli pas (80) yapan ismi olan Medel, pas başarı yüzdesi (%95) ile de zirvede yer aldı. Şilili futbolcu, bu tablosunu Trabzonspor ve Başakşehir karşısında da sergilemişti. 26'ncı haftada oynanan Başakşehir maçında yine pas (64), isabetli pas (62) ve pas başarı yüzdesinde (%97) başı çeken oyuncu, aynı zamanda sahanın da en fazla rakipten top çalan (3) ismi olmuştu. 30 yaşındaki 1.71 boyundaki oyuncu, Trabzonspor karşısında oynanan 24. hafta karşılaşmasında da yüksek pas başarı yüzdesi ile (%93) başı çekti.

10 KEZ STOPER, 2 KEZ SAĞ BEK

Öte yandan Göztepe karşısında 889 gün sonra ağları havalandıran Medel, bu sezon 10 maçta defansın ortasında, 8 maçta ön liberoda, 2 maçta ise sağ bekte görev yaptı.