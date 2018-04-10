Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Alvaro 'nun hayali 35, attığı 5!

    Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!

    Sezon başında ligde 35 gol sözü veren düş kırıklığı yaşattı. 8 maçtır gol atamayan yıldız oyuncu bekleneni veremedi

    Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Negredo düş kırıklığı yaşattı. Geçen sezon Aboubakar ve Cenk Tosun'la gol sorunu yaşamayan Siyah- Beyazlılar bu sezon İspanyol golcüyle forvette kriz yaşadı. Beşiktaş'a geldiğinde ligde 35 gol atacağının sözünü veren Negredo geçen 28 haftada ancak 5 gol kaydetti.

    TOSİC'LE ARASINDA 1 GOL FARK VAR
    İspanyol golcü kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atmasına rağmen ligde beklenen performansın çok altında . Stoper Tosic bile 4 gol atarken Negredo, Sırp oyuncudan sadece 1 fazla gol attı.

    BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
    Beşiktaş'ta savunma oyuncularından Pepe 2, Adriano, Medel ve Vida da 1'er gol attı. Sezon başında ligde 35 gol sözü veren Negredo'nun ise sadece 5 golde kalması tüm otoritelerde şaşkınlık yaşattı.

    LİGDE 8 MAÇTIR SUSKUN KALDI
    Ligde son golünü 2 Şubat 2018'de Bursa ile oynanan maçta atan Negredo o maçın ardından ligde oynadığı 8 maçta fileleri havalandıramadı. Üstelik Negredo bu maçlarda ilk 11'de oynadı.(Takvim)
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN