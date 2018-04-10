Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Sezon başında ligde 35 gol sözü veren Negredo düş kırıklığı yaşattı. 8 maçtır gol atamayan yıldız oyuncu bekleneni veremedi
TOSİC'LE ARASINDA 1 GOL FARK VAR
İspanyol golcü kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atmasına rağmen ligde beklenen performansın çok altında kaldı. Stoper Tosic bile 4 gol atarken Negredo, Sırp oyuncudan sadece 1 fazla gol attı.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Beşiktaş'ta savunma oyuncularından Pepe 2, Adriano, Medel ve Vida da 1'er gol attı. Sezon başında ligde 35 gol sözü veren Negredo'nun ise sadece 5 golde kalması tüm otoritelerde şaşkınlık yaşattı.
LİGDE 8 MAÇTIR SUSKUN KALDI
Ligde son golünü 2 Şubat 2018'de Bursa ile oynanan maçta atan Negredo o maçın ardından ligde oynadığı 8 maçta fileleri havalandıramadı. Üstelik Negredo bu maçlarda ilk 11'de oynadı.(Takvim)
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:09
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 12
Yorum
malesef aykutun futbol felsefesinin ülke de karşılığı yok..taraftar futboldan çok soğudu.
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Ofsayt kralı
Toplam 1
Yorum
TS KURTULMALI.. BURAK YIMAZIN FAYDASI KADARDA ZARARI VAR.HER OFSAYTA DÜŞTÜNDE TOP ts SAVUNMASININ ZORA SOKTU..BURAK KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMLİ.ONUR GİTMELİ
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Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Toplam 4
Yorum
CYT Komikler....
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