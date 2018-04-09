‘Her maç final’ – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    ‘Her maç final’

    ‘Her maç final’

    , ligde kalan 6 maça final gözüyle baktıklarını söyledi.

    , ligde kalan 6 maça final gözüyle baktıklarını söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, "Eksiklerimize rağmen karşısında sezonun en iyi futbollarından birini sergiledik. Bundan sonra kolay puan kaybetmeyiz, her maçı kazanmaya çalışacağız. Daha 6 hafta var, ligde hiçbir şey net değil" diye konuştu.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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