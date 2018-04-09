Gary Medel: "Kavganın içindeyiz!" – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Kavganın içindeyiz!"

    <a href="/index/gary-medel?id=00103779-3a58-44e1-83a8-2b420b404600" class="" rel="tag">Gary Medel</a>: "Kavganın içindeyiz!"

    karşısında müthiş oynayıp bir de gol atan Şilili yıldız, “Bu kavgayı sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Savaşa savaşa her maçımızı kazanacağız” sözü verdi

    'ın Şilili yıldızı , şampiyonluk için iddialı açıklamalar yaptı. 'yi 5-1 yenerek gerçek güçlerini sahaya yansıttıklarını belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Puan cetvelinde gerçek yerimizde değiliz. Zirveyi hak ediyoruz ama Avrupa maçları nedeniyle yoğun ve yorucu bir sezon yaşadık, bu yüzden biraz geride kaldık. Ancak hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" ifadelerini kullandı.

    FARK ÖNEMLİ DEĞİL
    Zirveyle puan farkının önemli olmadığını, kalan 6 haftada bunu kapatabileceklerini sözlerine ekleyen Medel, "Şu an bir kavganın içindeyiz. Bu kavgayı da sonuna kadar sürdürüp, şampiyona olmak istiyoruz. Diğer maçlar bizi ilgilendirmiyor. Savaşa savaşa her maçımızı kazanacağız" dedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : "Kavganın içindeyiz!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN