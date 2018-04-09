Gary Medel: "Kavganın içindeyiz!"
Göztepe karşısında müthiş oynayıp bir de gol atan Şilili yıldız, “Bu kavgayı sonuna kadar sürdürüp şampiyon olmak istiyoruz. Savaşa savaşa her maçımızı kazanacağız” sözü verdi
FARK ÖNEMLİ DEĞİL
Zirveyle puan farkının önemli olmadığını, kalan 6 haftada bunu kapatabileceklerini sözlerine ekleyen Medel, "Şu an bir kavganın içindeyiz. Bu kavgayı da sonuna kadar sürdürüp, şampiyona olmak istiyoruz. Diğer maçlar bizi ilgilendirmiyor. Savaşa savaşa her maçımızı kazanacağız" dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:27
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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