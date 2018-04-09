Bu takımdan kimi kesersin? – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Bu takımdan kimi kesersin?

    Bu takımdan kimi kesersin?

    'ın 'ye 5 atan kadrosunun belki de yarısı Akhisar karşısında değişecek.

    'ın 'ye 5 atan kadrosunun belki de yarısı Akhisar karşısında değişecek. Cezaları biten Quaresma, Atiba, Oğuzhan ve Tolgay takıma dönüyor. Riske edilmeyen Gökhan da bu kez tamamen hazır olacak. Teknik direktör 'i şimdiden tatlı bir sıkıntı bastı. Siyah-beyazlı futbolcular, galibiyetin ödülü olarak dünü izinli geçirdi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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