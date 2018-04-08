Talisca bu istatistikle ligin zirvesinde! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    bu istatistikle ligin zirvesinde!

    Talisca bu istatistikle ligin zirvesinde!

    Rakipler değişiyor, skorlar değişiyor, ama Kartal'ın yıldızı Talisca hep aynı kalıyor...

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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